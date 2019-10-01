Травмат, ярость и нож для грибов. В сети появились детали убийства мужчины у барнаульских гаражей

57-летний водитель Daihatsu отправился в лес за грибами. По пути он увидел своего знакомого и решил его подвезти. По дороге до гаражей между мужчинами произошел конфликт. Когда машина подъехала к гаражам, пассажир выхватил оружие хозяина авто, пару раз выстрелил в водителя, а позже ударил в шею имевшимся в салоне ножом для сбора грибов.
По утверждению авторов канала, момент, как мужчина выходит из авто, попал на запись камеры видеонаблюдения в гараже.
После преступления подозреваемый уехал домой в Тальменку, где начал вести себя неадекватно: бросаться на родных и угрожать охотничьим ружьем. Когда ружье у мужчины попытались забрать, он случайно выстрелил в себя и оказался в местной больнице, где его и нашли полицейские.
Возбуждено уголовное дело.