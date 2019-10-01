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Происшествия

Травмат, ярость и нож для грибов. В сети появились детали убийства мужчины у барнаульских гаражей

Барнаульский Telegram-канал Unusual Crimes опубликовал подробности убийства в гаражах на Солнечной поляне. Мужчину убили в ссоре его же травматом и ножом для грибов, пишет источник.

Убийство в гаражах.
Убийство в гаражах.
"Инцидент Барнаул"

57-летний водитель Daihatsu отправился в лес за грибами. По пути он увидел своего знакомого и решил его подвезти. По дороге до гаражей между мужчинами произошел конфликт. Когда машина подъехала к гаражам, пассажир выхватил оружие хозяина авто, пару раз выстрелил в водителя, а позже ударил в шею имевшимся в салоне ножом для сбора грибов.

По утверждению авторов канала, момент, как мужчина выходит из авто, попал на запись камеры видеонаблюдения в гараже.

После преступления подозреваемый уехал домой в Тальменку, где начал вести себя неадекватно: бросаться на родных и угрожать охотничьим ружьем. Когда ружье у мужчины попытались забрать, он случайно выстрелил в себя и оказался в местной больнице, где его и нашли полицейские.

Возбуждено уголовное дело.

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