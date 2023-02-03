Трех рэперов застрелили после отмены концерта

Они пропали после отмены концерта почти две недели назад.

Тела трех мужчин нашли в подвале заброшенного многоквартирного дома накануне. Их застрелили.

Концерт отменили по техническим причинам, пишет Lenta.ru. Один из погибших успел сообщил своей невесте, что собирается найти другую площадку для выступления, и перестал выходить на связь.

Речь идет об Армани Келли, Данте Уикере и Монтойе Гивенсе.

Ранее известный рэпер Снуп Догг захотел возглавить Twitter вместо Илона Маска.