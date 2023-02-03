Трех рэперов застрелили после отмены концерта

Они пропали после отмены концерта почти две недели назад.
Тела трех мужчин нашли в подвале заброшенного многоквартирного дома накануне. Их застрелили.
Концерт отменили по техническим причинам, пишет Lenta.ru. Один из погибших успел сообщил своей невесте, что собирается найти другую площадку для выступления, и перестал выходить на связь.
Речь идет об Армани Келли, Данте Уикере и Монтойе Гивенсе.
Ранее известный рэпер Снуп Догг захотел возглавить Twitter вместо Илона Маска.
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