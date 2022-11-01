Инцидент произошел на закрытой вечеринке в Хьюстоне (США), где присутствовали рэперы со своими друзьями. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как коллега рэпера Quavo проиграл все деньги. Болл скончался на месте.
Takeoff был самым молодым участником группы Migos. Коллектив неоднократно занимал лидирующие строчки хит-парадов. Первый студийный альбом трио Yung Rich Nation выпустили в июле 2015 года. В 2016 году вышел в свет один из главных синглов команды — Bad and Boujee.
Некоторые пользователи соцсетей уверяют, что видели перестрелку своими глазами и «убегали от тех же пуль, что и Takeoff с Quavo».
Официальных комментариев сотрудники правоохранительных органов пока не давали.
Ранее умер рэпер Coolio, исполнитель хита Gangsta’s Paradise.