1 ноября
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Происшествия

«Убегали от тех же пуль». Популярного рэпера Takeoff застрелили в Хьюстоне — что об этом известно

Рэпер Takeoff (Киршник Хари Болл) из группы Migos погиб в результате перестрелки на частной вечеринке. Музыканту было 28 лет. Об этом сообщает портал OnSmash.

Рэпер Takeoff.
Рэпер Takeoff.
AP Photo/Scott Garfitt.
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Из-за чего произошла стрельба?

Инцидент произошел на закрытой вечеринке в Хьюстоне (США), где присутствовали рэперы со своими друзьями. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как коллега рэпера Quavo проиграл все деньги. Болл скончался на месте.

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Чем был известен Takeoff?

Takeoff был самым молодым участником группы Migos. Коллектив неоднократно занимал лидирующие строчки хит-парадов. Первый студийный альбом трио Yung Rich Nation выпустили в июле 2015 года. В 2016 году вышел в свет один из главных синглов команды — Bad and Boujee.

Некоторые пользователи соцсетей уверяют, что видели перестрелку своими глазами и «убегали от тех же пуль, что и Takeoff с Quavo».
Официальных комментариев сотрудники правоохранительных органов пока не давали.

Ранее умер рэпер Coolio, исполнитель хита Gangsta’s Paradise.

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