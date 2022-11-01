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Из-за чего произошла стрельба?

Инцидент произошел на закрытой вечеринке в Хьюстоне (США), где присутствовали рэперы со своими друзьями. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как коллега рэпера Quavo проиграл все деньги. Болл скончался на месте.