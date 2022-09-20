20 сентября
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Жизнь

Умер популярный актер из сериалов «Склифосовский» и «Глухарь»

Умер актер популярных сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов.

Свечи.
Свечи.
СС0

Об этом сообщил его коллега Денис Матросов.

О причине смерти он не сообщил, но заметил, что 54-летний Шинов боролся с тяжелой болезнью, пишет News.ru.

Шинов известен зрителям по сериалам «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След», по фильмам «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон».

Ранее скоропостижно скончался актер из сериала «Мажор».

В реанимации умер режиссер и кинооператор, снявший «Приключения Электроника». В январе 2020 года умер в США советский режиссер известных фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.

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