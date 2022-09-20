Умер популярный актер из сериалов «Склифосовский» и «Глухарь»

Об этом сообщил его коллега Денис Матросов.
О причине смерти он не сообщил, но заметил, что 54-летний Шинов боролся с тяжелой болезнью, пишет News.ru.
Шинов известен зрителям по сериалам «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След», по фильмам «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон».
Ранее скоропостижно скончался актер из сериала «Мажор».
В реанимации умер режиссер и кинооператор, снявший «Приключения Электроника». В январе 2020 года умер в США советский режиссер известных фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.