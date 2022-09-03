3 сентября
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Жизнь

Скоропостижно скончался актер из сериала «Мажор»

Актер Сергей Николаев умер в возрасте 46 лет.

Свечи.
Свечи.
СС0

О скоропостижной смерти актера сообщила пресс-служба петербургского Государственного драматического театра «Комедианты». Тетр отменил все спектакли, где был задействован артист.

Причины смерти не уточняются, пишет Lenta.ru.

Российским зрителям актер зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Прощание состоится 5 сентября.

Ранее актер Максим Пинскер скончался в больнице в Москве. Ему было 58 лет. Многим российским зрителям он запомнился ролями травматолога дяди Миши в сериале «Интерны» и майора Лапина в «Часе Волкова».

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