Умер актер Максим Пинскер. Что известно о дяде Мише из «Интернов», и чем еще прославился актер

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Биография Максима Пинскера

Будущий актер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Его родители были научными сотрудниками и уговорили сына поступить в Московский физико-технический институт.

После выпуска Максима Пинскера призвали в армию. Отслужив, молодой человек вместе с армейским товарищем решил поступить в Школу-студию МХАТ. Он учился на курсе Михаила Тарханова, а его однокурсниками стали звезды российского кино Гоша Куценко и Вячеслав Разбегаев.