25 августа
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Жизнь

Умер актер Максим Пинскер. Что известно о дяде Мише из «Интернов», и чем еще прославился актер

Актер Максим Пинскер скончался в больнице в Москве. Ему было 58 лет. Многим российским зрителям он запомнился ролями травматолога дяди Миши в сериале «Интерны» и майора Лапина в «Часе Волкова». Также он был голосом радиостанции «Звезда». Рассказываем, за что его полюбили зрители и что известно о причине смерти.

Максим Пинскер в роли майора Лапина в сериале "Час Волкова"
Максим Пинскер в роли майора Лапина в сериале "Час Волкова"
"Кино-театр.ру"
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Биография Максима Пинскера

Будущий актер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Его родители были научными сотрудниками и уговорили сына поступить в Московский физико-технический институт.

После выпуска Максима Пинскера призвали в армию. Отслужив, молодой человек вместе с армейским товарищем решил поступить в Школу-студию МХАТ. Он учился на курсе Михаила Тарханова, а его однокурсниками стали звезды российского кино Гоша Куценко и Вячеслав Разбегаев.

Максим Пинскер
Максим Пинскер
«Кинопоиск»
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Дядя Миша и майор Лапин

После выпуска Максим Пинскер играл сначала на сцене Театра имени Маяковского и частной антрепризы «Театр Антона Чехова». А потом появился и в телевизионных сериалах «Интерны», «Дурак», «Час Волкова», «Тяжеловес», «Судмедэксперты», «Моя прекрасная няня» и других.

«Очень харизматичный и обаятельный человек. Притягивает к себе общее внимание. А голос…» — делится впечатлениями пользователь форума «Кино-театр.ру» Македонский.

Максим Пинскер в роли травматолога дяди Миши в сериале &quot;Интерны&quot;
Максим Пинскер в роли травматолога дяди Миши в сериале «Интерны»
«Кино-театр.ру»
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«Звездный» голос

Максим Пинскер был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда».

Также актер озвучивал многие мультфильмы и компьютерные игры. Его голосом говорят су-шеф Хорст из мультфильма «Рататуй», медведь Йорек Бирнисон из «Золотого компаса» и Берни Мак из «Трансформеров».

Максим Пинскер озвучил Дайхардмэна в компьютерной игре Death Stranding, Дона Сальери в Mafia: Definitive Edition, Солдата-76 в Overwatch, а также Пулеметчика в Team Fortress 2.

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Смерть Максима Пинскера

О смерти Максима Пинскера сообщила экс-супруга Ирина Пинскер ТАСС:

«(Максима не стало) сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве».

Газета.ру дополняет, что родственница Пинскера Ольга попросила в социальных сетях оказать семье финансовую помощь с похоронами. Она объяснила, что в последнее время у них были тяжелые времена и «денег нет от слова совсем».

Максим Пинскер
Максим Пинскер
«Кинопоиск»
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Причины смерти

Точные причины смерти не известны. Однако сын актера Яков поделился с Telegram-каналом Mash, что возможная причина смерти — заражение крови.

Актер уехал на съемки в Калугу 20 августа, откуда вернулся в очень плохом состоянии. Он не мог самостоятельно ходить, сказал, что очень сильно болит нога. В скором времени его забрала скорая помощь. В больнице взяли анализы и сказали, что в тело актера попала инфекция. Она уже проникла в спинной мозг и началось заражение крови.

Актер впал в кому, а чуть позже произошла остановка дыхания.

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