В реанимации умер режиссер и кинооператор, снявший «Приключения Электроника»

Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием. Последние дни находился в реанимации.
Среди его известных операторских работ — фильмы «Приключения Электроника», «Д'Артаньян и три мушкетера».
Также режиссер снял фильмы «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара» и «Кармелита».
Прощание состоится 12 сентября в зале Хованского крематория, пишет bfm.ru.
В январе 2020 года умер в США советский режиссер известных фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.
Между тем спустя 43 года после выхода культового советского телефильма «Приключения Электроника» актеры готовятся к съемкам продолжения.
Под вопросом сейчас находится формат проекта. Это может быть полнометражный фильм или сериал.