12 сентября
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Жизнь

В реанимации умер режиссер и кинооператор, снявший «Приключения Электроника»

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников умер в Москве в возрасте 81 года, сообщает ТАСС.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием. Последние дни находился в реанимации.

Среди его известных операторских работ — фильмы «Приключения Электроника», «Д'Артаньян и три мушкетера».

Также режиссер снял фильмы «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара» и «Кармелита».

Прощание состоится 12 сентября в зале Хованского крематория, пишет bfm.ru.

В январе 2020 года умер в США советский режиссер известных фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.

Между тем спустя 43 года после выхода культового советского телефильма «Приключения Электроника» актеры готовятся к съемкам продолжения.

Под вопросом сейчас находится формат проекта. Это может быть полнометражный фильм или сериал.

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