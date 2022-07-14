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Кино и ТВ

Трейлер фильма «Брат-3», где сыграли близнецы из «Приключения Электроника», обозлил пользователей сети

12 июля в сети появился трейлер фильма «Брат-3». Пользователям интернета он страшно не понравился — на негативные отзывы в комментариях они не поскупились.

"Брат-3"
"Брат-3"
showgamer.com

Зрители решили, что создатели «Брата-3» покушаются «на святое», и картина заранее обречена на провал.

«Откровенное паразитирование на чужом успехе, чужих идеях и культовых названиях. Фильм никак не связан с „Братом“, тогда почему своим названием он намекает на продолжение балабановских фильмов?», — задаются вопросами пользователи.

Фильм с намеком на продолжение легендарных фильмов Алексея Балабанова снимают MTM Cinema и «Улица Сергея Эйзенштейна», пишет «Центральная служба новостей». Режиссер фильма Валерий Переверзев.

В фильме снялись братья, которые сыграли в известном советском фильме «Приключения Электроника» — Владимир Торсуев и Юрий Торсуев.

Также в картине сыграли Александра Вознесенская, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Дмитрий Сафронов.

Негативные комментарии поклонников знаменитой дилогии появились в сети сразу после того, как вышла новость о запуске производства кино.

Но создателей фильма это не остановила — картина снята целиком и скоро выйдет в прокат.

Премьера состоится в сентябре этого года.

Сообщается также, что одну из ролей в «Брат — 3» сыграл бывший мэр Архангельска Александр Донской.

Будет ли новая часть фильма продолжением культовой истории — неизвестно.

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