Трейлер фильма «Брат-3», где сыграли близнецы из «Приключения Электроника», обозлил пользователей сети

Зрители решили, что создатели «Брата-3» покушаются «на святое», и картина заранее обречена на провал.
«Откровенное паразитирование на чужом успехе, чужих идеях и культовых названиях. Фильм никак не связан с „Братом“, тогда почему своим названием он намекает на продолжение балабановских фильмов?», — задаются вопросами пользователи.
Фильм с намеком на продолжение легендарных фильмов Алексея Балабанова снимают MTM Cinema и «Улица Сергея Эйзенштейна», пишет «Центральная служба новостей». Режиссер фильма Валерий Переверзев.
В фильме снялись братья, которые сыграли в известном советском фильме «Приключения Электроника» — Владимир Торсуев и Юрий Торсуев.
Также в картине сыграли Александра Вознесенская, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Дмитрий Сафронов.
Негативные комментарии поклонников знаменитой дилогии появились в сети сразу после того, как вышла новость о запуске производства кино.
Но создателей фильма это не остановила — картина снята целиком и скоро выйдет в прокат.
Премьера состоится в сентябре этого года.
Сообщается также, что одну из ролей в «Брат — 3» сыграл бывший мэр Архангельска Александр Донской.
Будет ли новая часть фильма продолжением культовой истории — неизвестно.