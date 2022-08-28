В России снимут продолжение «Приключения Электроника»

В новом проекте примут участие братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в советском фильме.
По их словам, режиссер нового фильма придумал логичное продолжение истории. В нем Электроника поставили на зарядку, но забыли практически на 40 лет.
В фильме может появиться папа Сережи Сыроежкина, которому сейчас 73 года. Также в проекте должна участвовать РЭССИ — робот-пес породы эрдельтерьер.
Под вопросом сейчас находится формат проекта. Это может быть полнометражный фильм или сериал. Сами актеры выступают именно за второй вариант.
Ранее в Барнауле в повторный прокат вышел фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза!».