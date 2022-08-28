В России снимут продолжение «Приключения Электроника»

Спустя 43 года после выхода культового советского телефильма «Приключения Электроника» актеры оригинального фильма готовятся к съемкам продолжения. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Юрий и Владимир Торсуевы "Приключения Электроника", Сыроежкин и Электроник (1979 год).

В новом проекте примут участие братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в советском фильме.

По их словам, режиссер нового фильма придумал логичное продолжение истории. В нем Электроника поставили на зарядку, но забыли практически на 40 лет.

В фильме может появиться папа Сережи Сыроежкина, которому сейчас 73 года. Также в проекте должна участвовать РЭССИ — робот-пес породы эрдельтерьер.

Под вопросом сейчас находится формат проекта. Это может быть полнометражный фильм или сериал. Сами актеры выступают именно за второй вариант.

Ранее в Барнауле в повторный прокат вышел фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза!».