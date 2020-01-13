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Жизнь

Умер режиссер легендарного фильма «Приключения Электроника»

Советский режиссер известных фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг скончался в Детройте (США).

Юрий и Владимир Торсуевы "Приключения Электроника", Сыроежкин и Электроник (1979 год).
Юрий и Владимир Торсуевы "Приключения Электроника", Сыроежкин и Электроник (1979 год).
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Он умер на 81-м году жизни. О его смерти сообщил сценарист Михаил Идов.

«Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино», — написал он на своей странице в Facebook.

Константин Бромберг получил широкую известность после выхода картины «Длинный день Кольки Павлюкова». За ней последовали драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев», пишет News.ru.

Настоящую популярность ему принёс фильм «Приключения Электроника», снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.

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