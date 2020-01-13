Умер режиссер легендарного фильма «Приключения Электроника»

Он умер на 81-м году жизни. О его смерти сообщил сценарист Михаил Идов.
«Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино», — написал он на своей странице в Facebook.
Константин Бромберг получил широкую известность после выхода картины «Длинный день Кольки Павлюкова». За ней последовали драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев», пишет News.ru.
Настоящую популярность ему принёс фильм «Приключения Электроника», снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.