13 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Трехлетний мальчик трое суток провел в квартире с мертвыми родителями

В Калининграде трехлетний ребенок трое суток провел с умершими родителями.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Его родители перестали выходить на связь с вечера 7 мая. 10 мая мальчик смог открыть входную дверь и выйти на лестничную площадку. В квартире жильцы дома были обнаружили тела 27-летнего мужчины и его 23-летней жены.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Они позволят установить точные причины и давность наступления смерти.

Следствием установлено — семья, в которой воспитывался ребенок, является благополучной, на профилактических учетах не состояла, пишет «Росбалт».

Мальчик в настоящее время находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, его здоровье вне опасности.

Решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость