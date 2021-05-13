Трехлетний мальчик трое суток провел в квартире с мертвыми родителями

В Калининграде трехлетний ребенок трое суток провел с умершими родителями.

Его родители перестали выходить на связь с вечера 7 мая. 10 мая мальчик смог открыть входную дверь и выйти на лестничную площадку. В квартире жильцы дома были обнаружили тела 27-летнего мужчины и его 23-летней жены.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Они позволят установить точные причины и давность наступления смерти.

Следствием установлено — семья, в которой воспитывался ребенок, является благополучной, на профилактических учетах не состояла, пишет «Росбалт».

Мальчик в настоящее время находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, его здоровье вне опасности.

Решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке.