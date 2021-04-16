Трехлетний малыш чудом выжил в месиве грузовиков на трассе

В ДТП разбилась семья из Ростовской области, супруги скончались на месте. Ребенок находится под наблюдением медиков в травматологическом отделении больницы № 7 Волгограда.
Напомним, ДТП произошло около 17:00 на 104-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе Волгоградской области.
На участке ремонтных работ перед светофором остановился бензовоз, за ним «Лада Калина» с номерами Ростовской области. За «Калиной» встал автовоз Volvo.
Водитель грузовика MAN не успел затормозить, врезался в автовоз, а тот, в свою очередь, впечатал легковушку в полуприцеп бензовоза, отчего «Лада» буквально превратилась в груду металла.
Очевидцы рассказывают: удар был такой силы, что кабину MANа буквально разрезало от стойки полуприцепа-автовоза. Volvo, которая расплющила легковушку о бензовоз, запрыгнула на машину.
По словам очевидцев трагедии, шансов выжить у пассажиров «Калины» не было, однако трехлетний пассажир искореженной легковушки выжил. Очевидцы трагедии назвали это чудом.
В обстоятельствах страшной аварии, унесшей жизни трех человек, разбираются следователи.