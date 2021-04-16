Трехлетний малыш чудом выжил в месиве грузовиков на трассе

Страшная авария произошла под Волгоградом 15 апреля. В столкновении тре грузовиков сплющило легковушку «Лада Калина», в которой ехала семья из трех человек, пишет «V1». Однако трехлетний мальчик чудом выжил в аварии.

В ДТП разбилась семья из Ростовской области, супруги скончались на месте. Ребенок находится под наблюдением медиков в травматологическом отделении больницы № 7 Волгограда.

Напомним, ДТП произошло около 17:00 на 104-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе Волгоградской области.

На участке ремонтных работ перед светофором остановился бензовоз, за ним «Лада Калина» с номерами Ростовской области. За «Калиной» встал автовоз Volvo.

Водитель грузовика MAN не успел затормозить, врезался в автовоз, а тот, в свою очередь, впечатал легковушку в полуприцеп бензовоза, отчего «Лада» буквально превратилась в груду металла.

Очевидцы рассказывают: удар был такой силы, что кабину MANа буквально разрезало от стойки полуприцепа-автовоза. Volvo, которая расплющила легковушку о бензовоз, запрыгнула на машину.

По словам очевидцев трагедии, шансов выжить у пассажиров «Калины» не было, однако трехлетний пассажир искореженной легковушки выжил. Очевидцы трагедии назвали это чудом.

В обстоятельствах страшной аварии, унесшей жизни трех человек, разбираются следователи.