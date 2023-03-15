Трехлетний малыш получил перелом в бассейне с шариками в Барнауле

У ребенка закрытый косой перелом большеберцовой кости голени.
По словам матери, малыш прыгнул в сухой бассейн с шариками, приземлился на коленки и сразу заплакал.
Мама забрала ребенка из бассейна и вышла в зону для переодевания, где сотрудники клуба предложили приложить лед к ноге.
Женщина попросила вызвать скорую, однако работники отказали ей в этом. Мотивацией для них послужило то, что медики якобы не успеют приехать до закрытия.
Помощь так и не вызвали, маме с ребенком пришлось ехать в травмпункт самостоятельно.
Ранее ребенок травмировал позвоночник на горке с тюбами в Барнауле.