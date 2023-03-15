15 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Трехлетний малыш получил перелом в бассейне с шариками в Барнауле

Трехлетний ребенок травмировался в детском развлекательном клубе в ТРЦ «Арена» 11 марта, сообщает «В курсе 22».

Сухой бассейн с шариками.
Сухой бассейн с шариками.
"В курсе 22"

У ребенка закрытый косой перелом большеберцовой кости голени.

По словам матери, малыш прыгнул в сухой бассейн с шариками, приземлился на коленки и сразу заплакал.

Мама забрала ребенка из бассейна и вышла в зону для переодевания, где сотрудники клуба предложили приложить лед к ноге.

Женщина попросила вызвать скорую, однако работники отказали ей в этом. Мотивацией для них послужило то, что медики якобы не успеют приехать до закрытия.

Помощь так и не вызвали, маме с ребенком пришлось ехать в травмпункт самостоятельно.

Ранее ребенок травмировал позвоночник на горке с тюбами в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость