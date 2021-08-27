Трехлетний ребенок погиб от ножа трактора, косившего траву

Инцидент произошел на улице Гагарина, мужчина работал с техникой на обочине, там же находился несовершеннолетний.
«В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия, ребёнок погиб на месте», — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Новосибирской области.
Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил по факту смерти ребенка уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Сиб Фм.