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Происшествия

Трехлетний ребенок погиб от ножа трактора, косившего траву

Вечером 26 августа в городе Карасуке в Новосибирской области произошла трагедия: водитель трактора во время скоса травы причинил повреждения ребенку 2018 года рождения.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Инцидент произошел на улице Гагарина, мужчина работал с техникой на обочине, там же находился несовершеннолетний.



«В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия, ребёнок погиб на месте», — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Новосибирской области.



Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил по факту смерти ребенка уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Сиб Фм.

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