Предположительно загорелась кровля частного жилого дома на ул. Боровая, 55 в ТОС поселок Кирова. Информацией в комментариях поделились подписчики группы во «Вконтакте». Этот же источник сообщил, что горит не менее 100 кв. м. крыши дома.

На видео отчетливо слышны хлопки и треск. Женщина, чей голос слышен за кадром, предположила, что это взрыв газового баллона. Но один из подписчиков пояснил, что при высоких температурах так ведет себя именно шифер.

На звуки обратила внимание и друга подписчица.

«Треск стоит — ужас», — написала в комментариях Ксения.

Так же барнаульцы написали, что к горящему строению вероятнее всего направилась карета скорой помощи.

Сведений о пострадавших нет.