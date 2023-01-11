«Треснула» из-за мороза многоэтажка в сибирском городе

Специалисты обследуют здание, причины появления дефекта устанавливаются, сообщает РИА Новости.
Также проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), организовали и следователи регионального СКР.
Выяснилось, что в стене дома образовалась трещина, и в некоторых квартирах посыпалась штукатурка и кирпичи.
Жильцы не пострадали, указывает bfm.ru.
Накануне в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома об образовании трещины.
По сообщениям синоптиков, устойчивые морозы — до минус 37 — в Новосибирске продлятся до 12 января. Мороз обрушился на регион сразу после оттепели.
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