11 января
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Происшествия

«Треснула» из-за мороза многоэтажка в сибирском городе

Прокуратура в Новосибирске проводит проверку из-за появления большой трещины в жилом пятиэтажном доме из-за низкой температуры воздуха в регионе.

Новосибирск.
Новосибирск.
https://gelio.livejournal.com/280990.html

Специалисты обследуют здание, причины появления дефекта устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Также проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), организовали и следователи регионального СКР.

Выяснилось, что в стене дома образовалась трещина, и в некоторых квартирах посыпалась штукатурка и кирпичи.

Жильцы не пострадали, указывает bfm.ru.

Накануне в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома об образовании трещины.

По сообщениям синоптиков, устойчивые морозы — до минус 37 — в Новосибирске продлятся до 12 января. Мороз обрушился на регион сразу после оттепели.

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