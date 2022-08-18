18 августа
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Происшествия

Три автомобиля столкнулись на сибирской трассе. Пострадали дети и взрослые

Три автомобиля столкнулись на трассе Новосибирск — Ордынское. Пострадали два ребенка и четыре взрослых, сообщают в региональном ГУ МВД.

Разбитая машина.
Разбитая машина.
CC0

ДТП произошло в Ордынском районе Новосибирской области сегодня утром. По информации gorsite.ru, машины деформировались из-за сильного столкновения.

Следствие предварительно установило, что водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где врезался во встречные авто.

Уточняется, что у ВАЗ разбита лобовая часть, а черная Toyota отлетела на парковку у памятника. Серая Subaru вылетела в кювет.

В аварии пострадали шесть человек: 60-летний мужчина водитель ВАЗ, а также его пассажиры — 38-летний мужчина и 16-летняя девочка. Кроме того, травмы получили 40-летний водитель Subaru, ехавшие с ним 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Их госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняют.

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