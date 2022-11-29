29 ноября
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Происшествия

Три человека отравились угарным газом под Новосибирском

В Бердске (Новосибирская область) от неисправного дымохода в частном доме отравились три человека. Пожара на месте происшествия не было. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Печь.
Печь.
СС0

Трагедия произошла в СНТ «Марьин лог». Отправление получили две женщины 1932 и 1959 года рождения, а также мужчина 1959 года рождения.

Пострадавшие доставлены в местную городскую больницу. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии, двух других направили на амбулаторное лечение.

Точные обстоятельства случившегося устанавливают.

МЧС напоминают, что для обогрева жилья следует использовать исключительно исправное оборудование.

Ранее стало известно, что семья с детьми отравилась угарным газом на Алтае.

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