Три человека отравились угарным газом под Новосибирском

Трагедия произошла в СНТ «Марьин лог». Отправление получили две женщины 1932 и 1959 года рождения, а также мужчина 1959 года рождения.
Пострадавшие доставлены в местную городскую больницу. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии, двух других направили на амбулаторное лечение.
Точные обстоятельства случившегося устанавливают.
МЧС напоминают, что для обогрева жилья следует использовать исключительно исправное оборудование.
Ранее стало известно, что семья с детьми отравилась угарным газом на Алтае.