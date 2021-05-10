Три человека погибли на День Победы в лобовом ДТП в Алейске

Известно, что авария произошла на улице Пионерская около полуночи.
По данным полиции, водитель 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan Qashqai, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1974 года рождения.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир отечественной машины — женщина 1977 года рождения.
Серьезно пострадал сын пассажирки, 13-летний мальчик. С переломами и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.