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Происшествия

Три человека погибли на День Победы в лобовом ДТП в Алейске

Лобовое столкновение двух автомобилей, случившееся 9 мая в Алейске, унесло жизни трех человек, сообщает «КП Алтай» со ссылкой на городскую ГИБДД.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altapress.ru

Известно, что авария произошла на улице Пионерская около полуночи.

По данным полиции, водитель 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan Qashqai, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир отечественной машины — женщина 1977 года рождения.

Серьезно пострадал сын пассажирки, 13-летний мальчик. С переломами и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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