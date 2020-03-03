Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Ночью 3 марта в Новоалтайске случился пожар в частном доме на ул. Тимирязева. На месте пожара обнаружили тела троих погибших, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли пожарные, крыша дома уже горела открытым огнем. Возгорание обнаружили слишком поздно и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на большую площадь.

С огнем около получаса боролся 21 человек от личного состава МЧС, привлекались шесть единиц техники, в том числе четыре автоцистерны.

Площадь пожара составила около 80 квадратов.

Причина и обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. На месте работают представители следственного управления, пожарной лаборатории. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, любая неосторожность при обращении с огнем может стать причиной непоправимой трагедии.