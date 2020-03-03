Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Ночью 3 марта в Новоалтайске случился пожар в частном доме на ул. Тимирязева. На месте пожара обнаружили тела троих погибших, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Новоалтайске.
Пожар в Новоалтайске.
22.mchs.gov.ru

Когда на место прибыли пожарные, крыша дома уже горела открытым огнем. Возгорание обнаружили слишком поздно и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на большую площадь.

С огнем около получаса боролся 21 человек от личного состава МЧС, привлекались шесть единиц техники, в том числе четыре автоцистерны.

Площадь пожара составила около 80 квадратов.

Причина и обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. На месте работают представители следственного управления, пожарной лаборатории. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, любая неосторожность при обращении с огнем может стать причиной непоправимой трагедии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость