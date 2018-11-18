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Происшествия
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Три человека погибли при пожаре в алтайском селе

18 ноября в 05:20 поступило сообщение о возгорании в 4-квартирном доме на станции Озерки (Тальменский район) Алтайского края.

Пожар в Тальменском районе.
Пожар в Тальменском районе.
РЕН ТВ, /vk.com/incident22

Во время разбора завалов обнаружили тела троих погибших.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщили altapress.ru в краевом главке МЧС.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь начал распространяться с крыши здания. Спасти людей не представлялось возможным.

Пожар в Тальменском районе.
Пожар в Тальменском районе.
РЕН ТВ, /vk.com/incident22

На тушение пожара привлекались пять единиц техники и 11 человек личного состава, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В 07:00 (мест.) пожар ликвидирован.

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