Три человека погибли при пожаре в алтайском селе

Во время разбора завалов обнаружили тела троих погибших.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщили altapress.ru в краевом главке МЧС.
Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь начал распространяться с крыши здания. Спасти людей не представлялось возможным.
Пожар в Тальменском районе.
РЕН ТВ, /vk.com/incident22
На тушение пожара привлекались пять единиц техники и 11 человек личного состава, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В 07:00 (мест.) пожар ликвидирован.