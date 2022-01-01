Три человека погибли при пожаре в новогоднюю ночь в Алтайском крае

В Алтайском крае ночью 1 января три человека погибли в частном доме во время пожара, сообщает региональное МЧС.

Трагедия произошла в Красногорском районе в селе Соусканиха примерно в 4 часа утра.

«От очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом горел открытым огнем, произошло обрушение перекрытия», — рассказали в ведомстве.

Пожар локализовали примерно через 20 минут после прибытия первого пожарного расчета. Для полной ликвидации горения понадобилась около часа.

Во время тушения пожара в доме обнаружили трех погибших. Эксперты выясняют причины произошедшего.

Площадь пожара составила 36 кв. метра. К тушению привлекли 13 человек и 5 единиц техники. Также помогала местная добровольная пожарная команда.

В МЧС отметили, что за новогодние сутки в Алтайском крае ликвидировали 25 пожаров, 19 из них — в жилом секторе, в Барнауле ликвидировали 7 пожаров.