Три человека погибли при пожаре в новогоднюю ночь в Алтайском крае

Трагедия произошла в Красногорском районе в селе Соусканиха примерно в 4 часа утра.
«От очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом горел открытым огнем, произошло обрушение перекрытия», — рассказали в ведомстве.
Пожар локализовали примерно через 20 минут после прибытия первого пожарного расчета. Для полной ликвидации горения понадобилась около часа.
Во время тушения пожара в доме обнаружили трех погибших. Эксперты выясняют причины произошедшего.
Площадь пожара составила 36 кв. метра. К тушению привлекли 13 человек и 5 единиц техники. Также помогала местная добровольная пожарная команда.
В МЧС отметили, что за новогодние сутки в Алтайском крае ликвидировали 25 пожаров, 19 из них — в жилом секторе, в Барнауле ликвидировали 7 пожаров.