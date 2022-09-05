Три человека погибли. Стали известны подробности массовой аварии со сгоревшим автомобилем

Как сообщает «Катунь24», водитель «ВАЗ-2110» ехал в сторону Бийска и выехал на встречную полосу встречного движения, где касательно столкнулся с автобусом «ЛИАЗ» и автомобилем Toyota Sprinter Carib.
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и его пассажир — 20-летняя девушка — скончались на месте происшествия.
24-летний водитель Toyota Sprinter Carib и 27-летняя пассажирка пострадали, еще одна пассажирка — 50-летняя женщина — позже скончалась в больнице.
Водитель «ВАЗ-2110» при ударе вылетел из машины, поскольку не был пристегнут. Машина сгорела.
Напомним, авария случилась днем 4 сентября. Ранее сообщалось об одном погибшем.