5 сентября
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Происшествия

Три человека погибли. Стали известны подробности массовой аварии со сгоревшим автомобилем

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Барнаул-Бийск. По последним данным, погибли три человека.

Авария у Полковниково
Авария у Полковниково
Barnaul 22

Как сообщает «Катунь24», водитель «ВАЗ-2110» ехал в сторону Бийска и выехал на встречную полосу встречного движения, где касательно столкнулся с автобусом «ЛИАЗ» и автомобилем Toyota Sprinter Carib.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и его пассажир — 20-летняя девушка — скончались на месте происшествия.

24-летний водитель Toyota Sprinter Carib и 27-летняя пассажирка пострадали, еще одна пассажирка — 50-летняя женщина — позже скончалась в больнице.

Водитель «ВАЗ-2110» при ударе вылетел из машины, поскольку не был пристегнут. Машина сгорела.

Напомним, авария случилась днем 4 сентября. Ранее сообщалось об одном погибшем.

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