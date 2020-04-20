Три человека погибли в ДТП с фурой в Алтайском крае

ДТП произошло около 7:55. По данным полиции, водитель Chevrolet Niva ехал со стороны села Чистюнька в сторону Топчихи.
При выезде с второстепенной дороги он не уступил трассу MAN TGS, двигающемуся со стороны Барнаула в сторону Алейска. За рулем большегруза был водитель 1983 года рождения.
В результате столкновения три человека погибли и три пострадали.
На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы, они регулируют движение и выясняют все обстоятельства ДТП, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.