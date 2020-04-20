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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с фурой в Алтайском крае

Утром 20 апреля в Алтайском крае произошло ДТП, в котором погибли три человека. Авария случилась на 88 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

ДТП с фурой в районе Топчихи 20 апреля 2020 года.
ДТП с фурой в районе Топчихи 20 апреля 2020 года.
https://vk.com/barneos22

ДТП произошло около 7:55. По данным полиции, водитель Chevrolet Niva ехал со стороны села Чистюнька в сторону Топчихи.

При выезде с второстепенной дороги он не уступил трассу MAN TGS, двигающемуся со стороны Барнаула в сторону Алейска. За рулем большегруза был водитель 1983 года рождения.

В результате столкновения три человека погибли и три пострадали.

На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы, они регулируют движение и выясняют все обстоятельства ДТП, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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