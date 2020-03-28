Три человека погибли в ДТП с междугородним автобусом из Барнаула

28 марта в Кемеровской области междугородний автобус попал в ДТП с Toyota Vista. Три человека погибли, еще двое пострадали, сообщают РИА Новости.

ДТП в Междуреченске с автобусом из Барнаула.

Известно, что водитель Toyota Vista «совершил касательное столкновение» с «ВАЗ-2110», а после попытался скрыться. Через несколько десятков метров он не справился с управлением, вылетел на «встречку», где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом «НефАЗ» маршрута «Барнаул — Междуреченск».

В результате ДТП погибли трое мужчин — водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса, одну из них госпитализировали.

Всего в автобусе находились 28 человек. Все пассажиры направлены по маршруту резервным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются.