Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с междугородним автобусом из Барнаула

28 марта в Кемеровской области междугородний автобус попал в ДТП с Toyota Vista. Три человека погибли, еще двое пострадали, сообщают РИА Новости.

ДТП в Междуреченске с автобусом из Барнаула.
ДТП в Междуреченске с автобусом из Барнаула.
https://vk.com/incident22

Известно, что водитель Toyota Vista «совершил касательное столкновение» с «ВАЗ-2110», а после попытался скрыться. Через несколько десятков метров он не справился с управлением, вылетел на «встречку», где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом «НефАЗ» маршрута «Барнаул — Междуреченск».

В результате ДТП погибли трое мужчин — водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса, одну из них госпитализировали.

Всего в автобусе находились 28 человек. Все пассажиры направлены по маршруту резервным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость