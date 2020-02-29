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Происшествия

Три человека погибли в Москве, искупавшись в бассейне с сухим льдом

Три человека погибли в банном комплексе в Коломенском проезда, сообщает РБК, еще семь человек госпитализированы.

Лето. Бассейн. Отдых.
Лето. Бассейн. Отдых.
СС0

Инцидент произошел в бане, где отмечали день рождения 18 человек. Вода в бассейне показалась отдыхающим слишком теплой и они засыпали туда 25 килограммов льда. «После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», — сказал источник в экстренных службах. Из-за химической реакции произошло отравление.

По информации источника «Интерфакса», в банном комплексе свое 29-летие отмечала интернет-блогер Екатерина Диденко. Она выложила в Stories в Instagram видео, на котором сообщила, что осталась жива.

Следователи по факту происшествия завели уголовное дело.

Врач высшей категории Надежда Чернышова прокомментировала происшествие в интервью телеканалу «Звезда».

В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ.

Врач отметила, что испарение углекислого газа не представляет опасности, если его концентрация не велика, а помещение имеет хорошую вентиляцию.

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