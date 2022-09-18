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Происшествия

Три человека погибли в трех авариях на Алтае

Три человека погибли в трех авариях в Республике Алтай, сообщают в ГУ МВД по региону.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Утром 16 сентября в селе Ильинка (Шебалинский район) 35-летний мужчина не справился с управлением ВАЗ-2121. Он въехал в забор и скончался на месте до приезда скорой.

В этот же день 33-летний водитель Nissan Teana сбил 53-летнего пешехода в Онгудайском районе. Потерпевший, у которого не было светоотражающих элементов, также умер на месте ДТП.

Ночью 18 сентября в Чемале 22-летний юноша, ехавший на большой скорости, разбился на мотоцикле. Молодой человек выехал на тротуар, и транспортное средство опрокинулось. Прав у погибшего не было.

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