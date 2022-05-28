28 мая
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Происшествия

Смертельная массовая драка произошла в центре алтайской столицы

В Горно-Алтайске произошла массовая драка с участием не менее 10 человек. Трое пострадали, один из них скончался от ранения шеи осколком стекла, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Осколок стекла.
Осколок стекла.
CC0

Потасовка произошла 18 мая у торгового центра «Ткацкий». Между двумя компаниями молодых людей случился конфликт, переросший в драку. Один из участников поднял с земли осколок стекла и стал наносить удары.

В результате трое получили ранения разной степени тяжести. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. Другой, 38-летний мужчина, попал в больницу, где 24 мая скончался. Жизни третьего пострадавшего ничего не угрожает.

Наносивший удары 24-летний местный житель арестован. Известно, что ранее его неоднократно судили за совершение преступлений против личности.

Сейчас ему предъявили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, но скоро будет решен вопрос о переквалификации на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Также следователям предстоит дать оценку его действиям в отношении еще двоих лиц, пострадавших от его преступных посягательств в ходе массовой драки», — добавили в Следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование находится на личном контроле руководства следственного управления.

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