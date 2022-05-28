Смертельная массовая драка произошла в центре алтайской столицы

Потасовка произошла 18 мая у торгового центра «Ткацкий». Между двумя компаниями молодых людей случился конфликт, переросший в драку. Один из участников поднял с земли осколок стекла и стал наносить удары.
В результате трое получили ранения разной степени тяжести. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. Другой, 38-летний мужчина, попал в больницу, где 24 мая скончался. Жизни третьего пострадавшего ничего не угрожает.
Наносивший удары 24-летний местный житель арестован. Известно, что ранее его неоднократно судили за совершение преступлений против личности.
Сейчас ему предъявили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, но скоро будет решен вопрос о переквалификации на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Также следователям предстоит дать оценку его действиям в отношении еще двоих лиц, пострадавших от его преступных посягательств в ходе массовой драки», — добавили в Следкоме.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Расследование находится на личном контроле руководства следственного управления.