Три человека пострадали при выбросе селитры на заводе концерна «Калашников»

Они госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.
На предприятии произошел выброс 10 литров аммиачной селитры. В МЧС уточнили, что угрозы жизни и здоровью населения в связи с ЧП нет, ситуация находится под контролем специалистов.
Руководство предприятия начало служебное расследование причин произошедшего. Свою проверку начала прокуратура Удмуртии, пишет bfm.ru.
О заводе
Ижевский механический завод (ИМЗ), входящий в группу компаний «Калашников», — единственное в России предприятие со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия.
Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. ИМЗ также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу «Панцирь», синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия, пишет «Интерфакс».