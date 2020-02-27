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Происшествия

Три человека пострадали при выбросе селитры на заводе концерна «Калашников»

Три человека пострадали в результате выброса аммиачной селитры на Ижевском механическом заводе, пишет ТАСС.

Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
kremlin.ru

Они госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.

На предприятии произошел выброс 10 литров аммиачной селитры. В МЧС уточнили, что угрозы жизни и здоровью населения в связи с ЧП нет, ситуация находится под контролем специалистов.

Руководство предприятия начало служебное расследование причин произошедшего. Свою проверку начала прокуратура Удмуртии, пишет bfm.ru.

О заводе

Ижевский механический завод (ИМЗ), входящий в группу компаний «Калашников», — единственное в России предприятие со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия.

Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. ИМЗ также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу «Панцирь», синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия, пишет «Интерфакс».

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