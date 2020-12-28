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Происшествия

Три человека пострадали во «встречном» ДТП на Алтае

В Горно-Алтайске на встречной полосе столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали три человека, среди которых 16-летняя девочка-подросток, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

В Горно-Алтайске три человека пострадали в ДТП.
В Горно-Алтайске три человека пострадали в ДТП.
04.мвд.рф

Авария случилась около 22:00 26 декабря. 51-летняя местная жительница за рулем Toyota Corolla не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и, пытаясь избежать столкновения, выехала на встречную полосу.

В Горно-Алтайске три человека пострадали в ДТП.
В Горно-Алтайске три человека пострадали в ДТП.
04.мвд.рф

После этого Toyota столкнулась с Mitsubishi Outlander под управлением 44-летнего жителя Алтайского края.

Травмы получила 16-летняя пассажирка и водитель Toyota Corolla, а также пассажир Mitsubishi — 43-летняя жительница Алтайского края. Госпитализация женщинам не потребовалась.

Водители автомобилей были трезвые, добавили полицейские. Проводится проверка.

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