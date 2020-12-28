Три человека пострадали во «встречном» ДТП на Алтае

Авария случилась около 22:00 26 декабря. 51-летняя местная жительница за рулем Toyota Corolla не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и, пытаясь избежать столкновения, выехала на встречную полосу.
После этого Toyota столкнулась с Mitsubishi Outlander под управлением 44-летнего жителя Алтайского края.
Травмы получила 16-летняя пассажирка и водитель Toyota Corolla, а также пассажир Mitsubishi — 43-летняя жительница Алтайского края. Госпитализация женщинам не потребовалась.
Водители автомобилей были трезвые, добавили полицейские. Проводится проверка.