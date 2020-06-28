Три человека пропали после инцидента с моторной лодкой на Алтае

Местные жители — муж, жена и дочь 1995 года рождения не найдены. Они считаются пропавшими без вести, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Алтай.
Лодка найдена ниже по течению в 10 км от места происшествия. Проводится поисково- спасательная операция, в которой задействованы пять человек, одна лодка и одна единица техники от ПСЧ № 6, следственно-оперативная группа. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.
Ниже по течению в селе Удаловка староста организовал наблюдательный пост. Также задействованы жители Дмитриевки и Турочака. К месту происшествия направлены инспекторы ГИМС.