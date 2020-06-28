Три человека пропали после инцидента с моторной лодкой на Алтае

27 июня, в селе Турочак в районе Камня любви на реке Бия перевернулась моторная лодка. В лодке находились четыре человека, судоводителю удалось выплыть и выбраться на берег самостоятельно, а семья из трех человек уплыла по течению, пишут «Новости Горного Алтая».