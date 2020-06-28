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Происшествия

Три человека пропали после инцидента с моторной лодкой на Алтае

27 июня, в селе Турочак в районе Камня любви на реке Бия перевернулась моторная лодка. В лодке находились четыре человека, судоводителю удалось выплыть и выбраться на берег самостоятельно, а семья из трех человек уплыла по течению, пишут «Новости Горного Алтая».

Бия.
Бия.
biysk-ok.ru

Местные жители — муж, жена и дочь 1995 года рождения не найдены. Они считаются пропавшими без вести, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Алтай.

Лодка найдена ниже по течению в 10 км от места происшествия. Проводится поисково- спасательная операция, в которой задействованы пять человек, одна лодка и одна единица техники от ПСЧ № 6, следственно-оперативная группа. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.

Ниже по течению в селе Удаловка староста организовал наблюдательный пост. Также задействованы жители Дмитриевки и Турочака. К месту происшествия направлены инспекторы ГИМС.

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