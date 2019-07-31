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Происшествия

Три человека упали на рельсы в московском метро

30 июля за несколько часов на разных станциях московского метро на рельсы упали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления полиции на столичном метрополитене.

В метро. Эскалатор.
В метро. Эскалатор.
СС0

Первый инцидент произошел на станции метро «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии. 66-летний мужчина упал на рельсы в момент прибытия поезда на станцию. Машинист экстренно затормозил и успел остановить поезд. Прибывшие медики осмотрели упавшего мужчину. Видимых повреждений не было, от госпитализации он отказался.

Второй пассажир упал на рельсы на кольцевой станции «Проспект Мира». Ему тоже не понадобилась госпитализация.

Затем на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии под прибывающий электропоезд упала 79-летняя женщина. Сотрудники полиции вызвали медиков, потерпевшую вытащили и передали врачам.

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