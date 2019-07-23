Три года поисков. Алтайский следком просит помочь в розыске молодой девушки

25-летняя жительница Красноярского края Мелисса Пенклиди ушла из реабилитационного центра «Спарта» еще три года назад. С тех пор о ней ничего не известно. Алтайские следователи просят всех, кто видел или что-либо знает о ней, сообщить правоохранителям.

Девушка пропала 22 апреля 2016 года. Около 7 утра она ушла из «Спарты». Учреждение находится по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Заречная, д. 23.

Приметы

на вид около 25 лет,

рост 165−170 см,

худощавого телосложения,

волосы черные , крашеные,

крашеные, сутулится.

Особые приметы:

на правом запястье татуировка в виде совы , на шее с левой стороны татуировка в виде китайских иероглифов. Татуировки выполнены в черном цвете.

Была одета:

куртка сиреневого цвета,

брюки спортивные светлые.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам в Барнауле 8 (385 2) 29−80−39, 29−80−38 или 29−80−94.