Три года поисков. Алтайский следком просит помочь в розыске молодой девушки

Девушка пропала 22 апреля 2016 года. Около 7 утра она ушла из «Спарты». Учреждение находится по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Заречная, д. 23.
Приметы
- на вид около 25 лет,
- рост 165−170 см,
- худощавого телосложения,
- волосы черные, крашеные,
- сутулится.
Особые приметы:
- на правом запястье татуировка в виде совы, на шее с левой стороны татуировка в виде китайских иероглифов. Татуировки выполнены в черном цвете.
Была одета:
- куртка сиреневого цвета,
- брюки спортивные светлые.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам в Барнауле 8 (385 2) 29−80−39, 29−80−38 или 29−80−94.