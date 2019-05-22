Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Вечером 21 мая три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро, сообщает РЕН ТВ.

Поезда остановились между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». По информации телеканала, там находились от 1000 до 2000 человек.

Вскоре после случившегося в метрополителене сообщили, что работают над сцепкой составов. Угрозы безопасности нет. Люди находились в вагонах и ждали поезда для буксировки.

Через некоторое время всех пассажиров из поездов, остановившихся в тоннеле, вывезли на станцию. За медицинской помощью никто из них не обратился, пишут «Известия».

Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

В столичном метрополитене назвали две основные версии ЧП: это неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Там сообщили, что выяснение точной причины займет неделю, отмечают РИА Новости.