Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Вечером 21 мая три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро, сообщает РЕН ТВ.

Метро.
Метро.
greg westfall, CC BY 2.0,part from original.

Поезда остановились между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». По информации телеканала, там находились от 1000 до 2000 человек.

Вскоре после случившегося в метрополителене сообщили, что работают над сцепкой составов. Угрозы безопасности нет. Люди находились в вагонах и ждали поезда для буксировки.

Через некоторое время всех пассажиров из поездов, остановившихся в тоннеле, вывезли на станцию. За медицинской помощью никто из них не обратился, пишут «Известия».

В столичном метрополитене назвали две основные версии ЧП: это неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Там сообщили, что выяснение точной причины займет неделю, отмечают РИА Новости.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость