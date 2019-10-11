Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение российского МИДа, преступление было совершено 8 октября.

«Три российские гражданки, содержащиеся под стражей в Центральной тюрьме „Гаддани“, совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве», — информирует внешнеполитическое ведомство.

Этих женщин задержали еще год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. По данным СМИ, россиянки намеревались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан для присоединения к террористам.