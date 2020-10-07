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Происшествия

Три сибирячки похитили девочку, которая с 15 лет спала с чужим мужем

В Красноярском крае мужчину будут судить за растление несовершеннолетней девочки в течение двух лет, сообщает региональный СК.

Девушка. Насилие.
Девушка. Насилие.
СС0

Инцидент произошел в Эвенкийском районе. Примечательно, что о связи девочки с мужчиной полиция узнала после похищения подростка.

«Мама подростка обратилась в полицию с заявлением о похищении и незаконном удержании ее несовершеннолетней дочери тремя жительницами поселка», — рассказали в ведомстве.

Женщины схватили девушку, запихали ее в машину и вывезли в лес. Там они выясняли, почему девочка решила крутить любовь с мужем одной из них

После этого следователи установили, что с 2018 года девушка «неоднократно вступала в половую связь» с 26-летним мужчиной. Причем на момент начала отношений ей было 15 лет.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 4 лет лишения свободы за «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Ранее житель Бийска добавил себе к сроку еще 20 лет — даже находясь за решеткой он умудрился развратить шестерых детей.

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