Три женщины из Алтайского края пойдут под суд за обналичивание 2,4 млрд рублей

Полиция задержала трех женщин в возрасте от 37 до 43 лет. По данным МВД, для проведения банковских операций женщины привлекли около 360 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом злоумышленницы получили доход более 66 млн рублей.
При обысках в помещениях и организациях на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей правоохранители изъяли финансовые документы, оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные устройства хранения информации. Также проведено не менее 20 судебных экспертиз.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.
Пока женщины находятся под подпиской о невыезде.