Три женщины из Алтайского края пойдут под суд за обналичивание 2,4 млрд рублей

Три жительницы Алтайского края использовали около 30 фиктивных организаций, чтобы незаконно обналичивать деньги. Всего денежный оборот злоумышленниц составил 2,4 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала трех женщин в возрасте от 37 до 43 лет. По данным МВД, для проведения банковских операций женщины привлекли около 360 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом злоумышленницы получили доход более 66 млн рублей.

При обысках в помещениях и организациях на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей правоохранители изъяли финансовые документы, оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные устройства хранения информации. Также проведено не менее 20 судебных экспертиз.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.

Пока женщины находятся под подпиской о невыезде.