Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Три женщины из Алтайского края пойдут под суд за обналичивание 2,4 млрд рублей

Три жительницы Алтайского края использовали около 30 фиктивных организаций, чтобы незаконно обналичивать деньги. Всего денежный оборот злоумышленниц составил 2,4 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина в наручниках, деньги.
Женщина в наручниках, деньги.
СС0

Полиция задержала трех женщин в возрасте от 37 до 43 лет. По данным МВД, для проведения банковских операций женщины привлекли около 360 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом злоумышленницы получили доход более 66 млн рублей.

При обысках в помещениях и организациях на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей правоохранители изъяли финансовые документы, оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные устройства хранения информации. Также проведено не менее 20 судебных экспертиз.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.

Пока женщины находятся под подпиской о невыезде.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость