Три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае

Ночью 22 февраля в Камне-на-Оби начался пожар в частном жилом доме.
Пожарные обнаружили тела трех человек: 44-летней хозяйки и двух ее гостей — 70-летних женщин.
Каменский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам.
Хозяйка дома проживала одна и вечером пригласила в гости двух знакомых женщин и 50-летнего мужчину, с которыми они распивали спиртное. Ночью, когда все уснули, начался пожар на веранде жилища.
Мужчина выбил окно и выбрался наружу, после чего его госпитализировали. Предварительная причина смерти женщин — отравление угарным газом.
В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Следствие устанавливает обстоятельства пожара.
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