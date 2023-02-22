22 февраля
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Происшествия

Три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае

В Алтайском крае из-за пожара в частном доме погибли три женщины, а одного мужчину госпитализировали с ожогами, сообщает региональный следственный комитет.

Место пожара в Камне-на-Оби.
Место пожара в Камне-на-Оби.
СУ СК России по Алтайскому краю

Ночью 22 февраля в Камне-на-Оби начался пожар в частном жилом доме.

Пожарные обнаружили тела трех человек: 44-летней хозяйки и двух ее гостей — 70-летних женщин.

Каменский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам.

Хозяйка дома проживала одна и вечером пригласила в гости двух знакомых женщин и 50-летнего мужчину, с которыми они распивали спиртное. Ночью, когда все уснули, начался пожар на веранде жилища.

Мужчина выбил окно и выбрался наружу, после чего его госпитализировали. Предварительная причина смерти женщин — отравление угарным газом.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Следствие устанавливает обстоятельства пожара.

Ранее шесть человек погибли после поджога гостиницы в центре Москвы.

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