Накодиллеры привезли на Алтай оптовую партию гашиша из Марокко

В августе 2018 года сотрудники полиции остановили автомобиль с мужчинами в возрасте от 34 до 44 лет. При обыске авто правоохранители нашли 500 граммов марокканского гашиша. Выяснилось, что экзотический товар наркодилеры планировали продавать в Барнауле.
Однако планы наркобанды нарушили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю. Все участники преступления получили по четыре года тюрьмы и штрафы по 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее силовики в Новосибирской области задержали 18 участников группировки наркодилеров, которые сбывали наркотики на территории Алтайского края, а также Новосибирской, Томской, Кемеровской областей.