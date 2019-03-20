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Происшествия

Накодиллеры привезли на Алтай оптовую партию гашиша из Марокко

В Барнауле осудили трех участников преступной группы, которая промышляла перевозкой оптовой партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, все получили тюремные сроки и штрафы.

Задержание группы наркодилеров.
Задержание группы наркодилеров.

В августе 2018 года сотрудники полиции остановили автомобиль с мужчинами в возрасте от 34 до 44 лет. При обыске авто правоохранители нашли 500 граммов марокканского гашиша. Выяснилось, что экзотический товар наркодилеры планировали продавать в Барнауле.

Однако планы наркобанды нарушили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю. Все участники преступления получили по четыре года тюрьмы и штрафы по 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее силовики в Новосибирской области задержали 18 участников группировки наркодилеров, которые сбывали наркотики на территории Алтайского края, а также Новосибирской, Томской, Кемеровской областей.

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