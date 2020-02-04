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Происшествия

Трое детей и женщина погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В Кемеровской области при пожаре в частном жилом доме погибли четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

По данным телеканала, среди погибших три ребенка: мальчик и девочка 2008 года рождения и еще одна девочка 2007 года рождения. Также погибла женщина 1950 года рождения.

В областном МЧС рассказали, что огонь вспыхнул в частном доме на улице Набережная в Гурьевске.

Сигнал о возгорании поступил в 02:28. Пожар локализован в 02:50, а еще через семь минут — ликвидирован полностью. К тушению привлекались 13 человек и 5 единиц техники.

Вероятной причиной возгорания могло стать нарушение правил пользования печью.

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