Трое детей отравились грибами в Алтайском крае

Три ребенка в Первомайском районе Алтайского края госпитализированы в результате отравления грибами. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на свой источник.

По его словам, у детей диагностировано отравление грибами. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Подробности происшествия не приводятся. По словам собеседника издания, все обстоятельства отравления выясняются в настоящее время.

Напомним, первые симптомы отравления грибами — головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, нарушения сознания, зрения. В тяжелых случаях бывают судороги и даже кома.

Признаки отравления могут появиться через несколько часов после употребления грибов. В среднем это от 6 часов до суток.