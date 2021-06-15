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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре на Алтае, оставшись без присмотра родителей

В Республике Алтай в понедельник, 14 июня, трое детей погибли при пожаре в частном доме, сообщает региональное МЧС.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар произошел в Чемальском районе в селе Анос, расположенном в 20 км от пожарного подразделения.

«В тушении задействовали девять человек, четыре пожарных автомобиля и добровольные пожарные команды. В ходе ликвидации пожара обнаружили трех погибших детей 2015, 2017 и 2018 годов рождения», — рассказали в ведомстве.

Причину возгорания выясняют дознаватели, обстоятельства произошедшего — сотрудники следственного комитета и МВД.

В республиканском СК отметили, что погибших детей оставили дома без присмотра взрослых. Возбудили уголовное дело.

«По предварительным данным, возгорание произошло в помещении кухни в результате неправильной эксплуатации электроприборов», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Костроме прохожие спасли из пожара троих детей, запертых в квартире на третьем этаже.

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