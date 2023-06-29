Трое детей пропали во время похода в горы в Кузбассе

Трое детей пропали во время похода на пик "Поднебесный" в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, группа детей из детского дома №5 города Междуреченск отправилась в поход вместе с воспитателем.

Когда ребята спускались с зубьев пика "Поднебесный", трое подростков 13, 14 и 15 лет ушли вперед. Однако в лагерь они так и не пришли. Воспитатель заявил о пропаже детей.

Развернуты масштабные поиски. Несколько групп волонтеров и полицейских ищут подростков. Также местность изучают с воздуха беспилотники.

"Обследуют тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, склоны пика Поднебесный, ближайший посёлок Амзас, переправы и дорогу к реке", - сообщает Mash Siberia.

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