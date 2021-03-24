Трое летчиков погибли на российском аэродроме из-за ошибки катапульты

23 марта на аэродроме в Калужской области погибли три члена экипажа Ту-22М3. У самолета по ошибке сработала система катапультирования, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

По данным Минобороны РФ, нештатное срабатывание системы катапультирования у Ту-22М3 произошло в ходе плановой подготовки на земле к полету. Высоты для раскрытия парашютов было недостаточно, и три члена экипажа, в том числе командир полка, погибли при приземлении.

Как сообщает издание, в самолете находился еще один член экипажа, которому удалось выжить.

Для установления причин трагедии на аэродром направили комиссию ВКС России.

Ту-22М — российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, носитель ядерного оружия. Один из самых засекреченных авиационных проектов СССР времён «холодной войны». По этой причине до сих пор многие данные по этому самолету не соответствует действительности.