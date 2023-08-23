23 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Трое мирных жителей погибли во время атаки беспилотника

Трое мирных жителей погибли во время атаки беспилотника в селе Белгородской области. Об этом сообщают РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

По данным издания, беспилотник атаковал территорию санатория в белгородском селе Лавы. Населенный пункт находится в 22 км от украинской границы.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство, когда люди находились на улице.

Двое мужчин скончались на месте от полученных травм. За жизнь третьего пострадавшего до последнего боролись врачи. Он умер в больнице.

Это уже второе нападение на село Лавы со стороны ВСУ, добавляет Mash. Во время первой атаки противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. В результате выбило окна, был поврежден фасад здания, но обошлось без жертв.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость