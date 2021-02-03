Трое полицейских, перевозивших конвойного, погибли в ДТП

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).
Авария произошла вечером 2 февраля на автодороге Кировское — Приветное. В ДТП попал автомобиль конвойной службы полиции Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный. Мужчину везли из Кировского района в следственный изолятор Симферополя.
В конвойную машину врезался автомобиль Skoda Fabia. По предварительным данным, водитель Skoda обгонял велосипедиста и выехал на встречную полосу.
В результате лобового столкновения трое полицейских погибли на месте. Четвертый сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda получили травмы и доставлены в больницу.