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Происшествия

Трое полицейских, перевозивших конвойного, погибли в ДТП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Кировском районе Крыма, в котором погибли трое сотрудников полиции, сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

ДТП в Крыму.
ДТП в Крыму.
crim.sledcom.ru.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Авария произошла вечером 2 февраля на автодороге Кировское — Приветное. В ДТП попал автомобиль конвойной службы полиции Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный. Мужчину везли из Кировского района в следственный изолятор Симферополя.

В конвойную машину врезался автомобиль Skoda Fabia. По предварительным данным, водитель Skoda обгонял велосипедиста и выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения трое полицейских погибли на месте. Четвертый сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda получили травмы и доставлены в больницу.

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