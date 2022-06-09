Трое полицейских погибли в ДТП на сибирской трассе

9 июня на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск под Омском случилось серьезное ДТП: LADA Vesta столкнулась с фурой. Три человека погибли. Все они были сотрудниками МВД из Томска.

По предварительным данным СК, водитель LADA не справился с управлением и выехал на встречную полосу встречного движения, где врезался в большегруз Mercedes.

В результате ДТП погибли три человека.

Еще один, гражданский, госпитализирован, добавляет NGS55.RU.



По словам одной из очевидцев, после аварии машина загорелась. Тушить седан помогали остановившиеся на трассе водители.

«Мы оказались на месте ДТП уже, наверное, через пару минут после случившегося. Машина лежала на боку и горела. Мы подошли, услышали стоны, и я сразу, в 06:49, позвонила в полицию. Вышедшие следом из других авто люди начали тушить машину огнетушителями», — сообщила женщина.

Возбуждено уголовное дело.