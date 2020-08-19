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Происшествия

Трое потерпевших по делу Ефремова подали к нему иски на один рубль

Трое потерпевших по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым заявили иски на 1 рубль, один из сыновей погибшего в аварии потребовал с актера 6,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

По уголовному делу проходят четверо потерпевших — вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.

Адвокат сына — Виталия Захарова — Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей. В свою очередь, защитник Александр Добровинский заявил иски от лица трех потерпевших: сына — Валерия Захарова, брата — Валерия Захарова и супруги — Маргариты Захаровой общей суммой на один рубль.

«Грязные деньги нам не нужны. Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда», — завершил свою речь в суде Добровинский.

Смертельное ДТП

ДТП с актером произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов.

В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения. Его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

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