Трое российских болельщиков переломали ноги в Риме перед футбольным матчем

В посольстве установили личности всех пострадавших россиян при обрушении эскалатора на станции Repubblica в метро Рима. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию в Италии. Происшествие случилось перед футбольным матчем между московским ЦСКА и «Ромой» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

После инцидента в итальянские больницы госпитализировали 15 россиян. Двоих прооперировали, пятерых уже выписали, остальные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС представители посольства РФ в Италии. Среди пострадавших также оказались граждане Украины.

Трое россиян, получивших наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I». У двух мужчин и одной молодой женщины травмы ног. Мужчинам пришлось перенести операции, женщине наложили гипс.

Матч «Рома — ЦСКА» закончился со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Армейцы после поражения опустились с первого места в группе G на третье, пишет «Чемпионат».

Что случилось с российскими болельщиками в Риме

Пострадавшие были в многочисленной группе болельщиков, которые ехали на матч московского ЦСКА с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. При спуске на станцию метро Repubblica эскалатор, по свидетельствам очевидцев, ускорил движение. Образовалась давка, в которой и пострадали люди.

Сотрудники посольства, встречавшиеся с травмированными россиянами, отрицают, что они были пьяны, как утверждали некоторые итальянские СМИ. Не подтверждают очевидцы и информацию, что они прыгали на эскалаторе, что могло привести к нарушению его работы.