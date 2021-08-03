Трое российских туристов погибло в ДТП в Анталье, двое находятся в реанимации

В турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус с российскими туристами, сообщает CNN Turk.

В результате аварии в турецкой провинции Анталья трое российских туристов погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, сообщили в Минздраве РФ «Интерфаксу».

Всего в автобусе находились 22 российских туриста, включая девятерых детей, сообщили в пресс-службе компании «Интурист», пишет polit.ru. Все пострадавшие были из Самарской области.

Туристов везли в аэропорт Антальи. Сначала автобус врезался в заграждение, а затем перевернулся.

«Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП», — сказал ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава РФ.